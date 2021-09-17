Лучшие модели автомобильных компрессоров

Компрессорами пользуются многие водители. Оборудование необходимо для быстрой подкачки шин и контроля давления в них. Подробно об этих агрегатах читайте на сайте https://samara.technorosst.com/kompressornoe-oborudovanie/. Производители выпускают множество разных моделей. Они отличаются производительностью и другими параметрами.

На что обращать внимание при выборе:

Производительность. Чем выше этот параметр, тем быстрее компрессор накачает колесо.

Способ подключения. Мощные модели нуждаются в большом потреблении энергии. Большинство водителей выбирает устройства, которые получают питание через «крокодилов» с аккумулятора.

Длина кабеля. Шнура должно хватать для обеспечения свободного доступа к задним колесам машины.

Тип манометра. Цифровые отображают точные результаты, но стрелочные приборы надежнее.

Сколько стоит компрессор

Стоимость оборудования напрямую зависит от производительности и бренда. Ниже рассмотрим модели, которые стали популярными в 2021 году:

Агрессор AGR-50L. Аппарат накачивает шины на достаточно высокой скорости, производительность составляет 50 л/мин. Модель имеет прочный корпус из качественного металла. LED-фонарь можно использовать в темное время суток. Перегрев исключен, благодаря уплотнительному тефлоновому кольцу. Бесперебойную работу обеспечивает силиконовое масло. Компрессор оснащен трехметровым шнуром.

Airline X3. Параметры производительности 40 л/мин., устройство получает питание от прикуривателя. Модель китайского бренда устраивает покупателей по соотношению цены и качества. Поршневой компрессор работает без перегрева в течение двадцати минут, оснащен стрелочным манометром.

Качок К50. Довольно мощная модель с производительностью тридцать литров в минуту. Работает устройство от прикуривателя. Комплектация предусматривает сумку для переноски. Минусы: аппарат издает шум и вибрации во время работы.

AVS KA580. Достаточно мощный компрессор на 150 В. Отличная производительность 40 л/мин, небольшой нагрев и цифровой манометр – положительные стороны выбора. Но столь мощный агрегат нельзя подключать к автомобильному прикуривателю.

Hyundai HY 1535. Китайская модель получила корпус из пластика, манометр здесь довольно крупный и удобный. Есть встроенный фонарь. Мощность устройства составляет 100 Вт. Производитель гарантирует производитель 35 л/мин.

Hyundai HY 1650. Модель имеет цифровой манометр. Производительность этого компрессора составляет 50 л/мин.

Недорогой компрессор в Самаре можно найти в специализированном интернет-магазине. Выбирайте модели надежных брендов для бесперебойной стабильной работы.