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Polestar анонсировал серийную версию седана Precept EV

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Прототип Precept EV станет серийным, о чем сообщили в компании, опубликовав изображение.

Компания уже подтвердила, что привлекательная концепция становится реальностью.

Polestar стремится продемонстрировать, что прошлогодний концепт-кар Precept — это больше, чем просто дизайнерское исследование.

Бренд электромобилей уже подтвердил, что он будет производить элегантный седан, и поделился изображением прототипа Precept, который находится в стадии инженерной разработки. Компания заявляет, что серийная версия будет реализована до 2025 года, и она присоединится к существующим моделям, таким как Polestar 2 и грядущей Polestar 3.

На этом фото мы видим, что серийная модель имеет кузов, практически идентичный концептуальному.

Компания не поделилась какой-либо информацией о технической составляющей Precept, но ожидается, что он будет иметь полноприводную двухмоторную установку с большей мощностью, чем у Polestar 2.

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