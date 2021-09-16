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Автомобили бренда Changan подорожали в России в сентябре 2021 года

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Кроссоверы китайской марки стали дороже на 1,7-3,5% в зависимости от модели и комплектации.

Автомобили бренда Changan подорожали в России в сентябре 2021 года на 30-60 тыс. рублей, что в ходе мониторинга цен выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Оказалось, что недавно китайский автопроизводитель переписал цены на весь модельный ряд, который представлен кроссоверами CS35 Plus, CS55 и CS75.

Теперь стоимость Changan CS35 Plus варьируется от 1 399 900 до 1 559 900 рублей, а это на 30 тыс. рублей больше.

Такая же сумма прибавки и у Changan CS55, который теперь продается по цене от 1 549 900 до 1 749 900 рублей. На 60 тыс. рублей дороже стал Changan CS75. Его дилеры продают по цене от 1 769 900 до 2 049 900 рублей.

Changan
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