Ранее в Сети ссылаясь на документ, разосланный АвтоВАЗом дилерам, сообщали об удорожании Гранты.

Информация подтвердилась, и с 16 сентября на официальном сайте компании появились новые цены на модель LADA Granta.

LADA Granta подорожала в России на 5 тыс. рублей в сентябре 2021 года, причем изменения коснулись всех версий модели.

Теперь минимальная стоимость автомобиля составляет 550 900 рублей. Такой ценник имеет базовая модификация седана.

Самая дорогая версия, а именно универсал в топовом исполнении, оценена в 798 800 рублей.