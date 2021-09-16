В Европе в августе было продано 214 автомобилей LADA

Аналитики фиксируют падение объемов продаж автомобилей российской марки.

В прошлом месяце на европейском рынке было реализовано 214 LADA, а этот результат на 44,3% меньше, чем в августе прошлого года.

За период с начала года объемы продаж составили 1051 ед., а это на 39,7% меньше.

Стоит отметить, что продажи автомобилей отечественного бренда в Европе сокращаются из-за прекращения поставок машин.

АвтоВАЗ еще весной 2019 года принял решение покинут европейский рынок, так как автомобили не соответствуют экологическим нормам Euro 6d-TEMP.

При этом ранее сообщалось, что в дальнейшем Лады снова появятся в продаже в странах ЕС.

Недавно еще выяснилось, что первой моделью, которая вернется на этот рынок, станет Нива нового поколения. Ее, напомним, планируют представить в 2024 году.