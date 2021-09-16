Mercedes-Benz расширит свой модельный ряд в России за счет электрокаров

В немецкой компании рассматривают возможность привезти на российский рынок свои электромобили.

Более того, первый электромобиль должен появится у дилеров уже этой осенью. Как выяснили журналисты «Авторевю», в октябре Mercedes-Benz планирует начать продажи модели Mercedes-Benz EQS.

Это флагманский лифтбек компании, который по сути является электрическим аналогом S-класса. Ближе к началу продаж будут озвучены цены и комплектации, но уже известно, что в нашей стране будут предлагать только полноприводный вариант электрокара с 523-сильной установкой.

Стоимость такой модели в Европе составляет 126 тыс. евро минимум. Еще одной новинкой будет седан Mercedes-Benz EQE или электрический вариант E-класса.

Подробности о российской версии этой модели не известны. Однако, журналисты выяснили, что дилеры бренда уже готовятся к выходу электрокаров, на что указывает появление в некоторых шоу-румах фирменных зарядных станций.