Главная » Новости

Mercedes-Benz расширит свой модельный ряд в России за счет электрокаров

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В немецкой компании рассматривают возможность привезти на российский рынок свои электромобили.

Более того, первый электромобиль должен появится у дилеров уже этой осенью. Как выяснили журналисты «Авторевю», в октябре Mercedes-Benz планирует начать продажи модели Mercedes-Benz EQS.

Это флагманский лифтбек компании, который по сути является электрическим аналогом S-класса. Ближе к началу продаж будут озвучены цены и комплектации, но уже известно, что в нашей стране будут предлагать только полноприводный вариант электрокара с 523-сильной установкой.

Стоимость такой модели в Европе составляет 126 тыс. евро минимум. Еще одной новинкой будет седан Mercedes-Benz EQE или электрический вариант E-класса.

Подробности о российской версии этой модели не известны. Однако, журналисты выяснили, что дилеры бренда уже готовятся к выходу электрокаров, на что указывает появление в некоторых шоу-румах фирменных зарядных станций.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика