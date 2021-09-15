Schmitz Cargobull признан лидером среди производителей полуприцепов

Продукция известного во всем мире бренда из Германии возглавила две номинации премии издательства ETM (EuroTransportMedia). Еще компания традиционно лидирует в производстве холодильного оборудования для грузовой техники.

В голосовании участвовали около восьми тысяч подписчиков Fernfahrer, lastauto omnibus и trans aktuell. Почти все они отдали голоса за рефрижераторные и шторные полуприцепы Schmitz.

Глава правления Schmitz Cargobull AG Андреас Шмитц сказал, что данная победа — это отличный результат, которым стоит гордиться. Он поблагодарил клиентов компании за то доверие, которое они оказывают, покупая прицепы бренда, и подчеркнул, что миссия Schmitz Cargobull AG — в продолжении работы над созданием надежных и современных изделий и сервисов. По его словам, награда в очередной раз подтвердила, что все подразделения — от разработчиков до непосредственно производства и реализации готовой продукции — работают слаженно и высокоэффективно.

Также стоит отметить, что холодильная техника, которую разрабатывает и производит компания, заняла второе место в соответствующей номинации и подтвердили свое многолетнее лидерство.

По словам Андреаса Шмитца, к настоящему моменту бренд произвел более пятнадцати тысяч полуприцепов, оснащенных холодильными установками S.CU. Признания лидерства компании удалось добиться благодаря применению новейших технологий и высокой надежности. Полуприцепы:

оснащены интеллектуальной системой управления;

имеют собственную телеметрию основных показателей, работающую с онлайн-порталом управления.

Такое техническое оснащение позволяет эффективно мониторить процесс транспортировки грузов, к которым предъявляются высокие требования по соблюдению температуры.

Еще одно серебро досталось самосвальным полуприцепам бренда.

О Schmitz Cargobull:

Немецкая компания была основана Хайнрихом Шмитцем в 1892 г. в городе Альтенберг и начиналась с производства телег. Свое развитие она получила с активным ростом автомобилестроения, переключившись на автоприцепы. Первый изотермический кузов Schmitz Cargobull создала в 1950 году.

Сегодня Schmitz Cargobull AG — один из лидеров европейского рынка полуприцепов с годовым оборотом около двух миллиардов евро и штатом почти пять тысяч человек.