АВТОВАЗ представил обновлённый двухмерный логотип бренда LADA

Новый логотип отечественного автопроизводителя никогда не будет применяться на автомобилях, но его можно будет увидеть в рекламе и в Сети.

Компания «АвтоВАЗ» отказалась от сложного трехмерного логотипа в пользу более простого, который будут использовать в рекламных кампаниях и в цифровом пространстве.

Новый логотип уже засветился в рекламной кампании, где россиян знакомили с выгодными условиями на сервисное обслуживание, приобретение фирменных аксессуаров и рассрочки на сервис.

Пресс-служба также отметила, что у компании пока нет планов по изменению логотипа, устанавливаемого на автомобили Lada.