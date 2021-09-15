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АВТОВАЗ представил обновлённый двухмерный логотип бренда LADA

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Новый логотип отечественного автопроизводителя никогда не будет применяться на автомобилях, но его можно будет увидеть в рекламе и в Сети.
Компания «АвтоВАЗ» отказалась от сложного трехмерного логотипа в пользу более простого, который будут использовать в рекламных кампаниях и в цифровом пространстве.

Новый логотип уже засветился в рекламной кампании, где россиян знакомили с выгодными условиями на сервисное обслуживание, приобретение фирменных аксессуаров и рассрочки на сервис.

Пресс-служба также отметила, что у компании пока нет планов по изменению логотипа, устанавливаемого на автомобили Lada.

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