Опубликованы первые официальные фото интерьера нового кроссовера Hyundai Casper

Внешность Hyundai Casper была раскрыта фотошпионами ранее, а теперь стало известно, как выглядит салон самого маленького кроссовера корейской компании.

Продажи Hyundai Casper в Корее стартуют до конца сентября, позже модель появится на индийском рынке и в странах Юго-Восточной Азии, но когда модель доберется до этих регионов пока неизвестно.



Hyundai Casper станет самым маленьким кроссовером компании. Его длина не превышает 4 метров. Салон модели будет четырехместным, и судя по снимкам, в нем можно будет складывать как задние, так и передние кресла.

Уже известно, что в Casper будут фронтальные и боковые подушки безопасности, система распределения тормозных усилий, парктроник и ряд самых современных электронных систем безопасности, среди которых упоминается контроль рядности движения.

Под капотом «паркетника» будут устанавливать литровые моторы мощностью 76 и 100 л.с. Трансмиссия будет предлагаться механическая или автоматическая.

На корейском рынке Hyundai Casper оценят от 13,85 млн вон до 18,7 млн вон, что в пересчете составляет от 860 до 1,16 млн рублей.