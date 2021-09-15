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Опубликованы первые официальные фото интерьера нового кроссовера Hyundai Casper

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Внешность Hyundai Casper была раскрыта фотошпионами ранее, а теперь стало известно, как выглядит салон самого маленького кроссовера корейской компании.
Продажи Hyundai Casper в Корее стартуют до конца сентября, позже модель появится на индийском рынке и в странах Юго-Восточной Азии, но когда модель доберется до этих регионов пока неизвестно.

Опубликованы первые официальные фото интерьера нового кроссовера Hyundai Casper
Hyundai Casper станет самым маленьким кроссовером компании. Его длина не превышает 4 метров. Салон модели будет четырехместным, и судя по снимкам, в нем можно будет складывать как задние, так и передние кресла.

Уже известно, что в Casper будут фронтальные и боковые подушки безопасности, система распределения тормозных усилий, парктроник и ряд самых современных электронных систем безопасности, среди которых упоминается контроль рядности движения.

Опубликованы первые официальные фото интерьера нового кроссовера Hyundai Casper

Под капотом «паркетника» будут устанавливать литровые моторы мощностью 76 и 100 л.с. Трансмиссия будет предлагаться механическая или автоматическая.

На корейском рынке Hyundai Casper оценят от 13,85 млн вон до 18,7 млн вон, что в пересчете составляет от 860 до 1,16 млн рублей.

hyundai Hyundai Casper
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