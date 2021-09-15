Вьетнамский бренд VinFast запатентовал в России дизайн нового кроссовера

В РФ запатентован дизайн нового кроссовера от вьетнамской компании VinFast.

Этот автопроизводитель в Роспатент подал заявку на оформление патента касающегося внешности представителя SUV.

Имя кроссовера не раскрывается, но внешне он похожа на VinFast Lux SA2.0, представленный в 2018 году.

Запатентованный «паркетник» по размерам меньше чем VinFast Lux SA2.0. Предположительно кроссовер по своему размеру приближен к BMW X1, но нельзя исключать, что платформа от баварской модели и лежит в основе вьетнамского автомобиля.

Напомним, VinFast выкупила лицензии на платформы BMW. На их основе были созданы кроссовер VinFast Lux SA2.0 и седан Lux A2.0 sedan, а по сути ими стали переосмысленные BMW пятой серии (F10) и BMW X5 (F15).