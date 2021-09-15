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Автоэксперт Баканов: автомобили с МКПП исчезнут из автосалонов через 3-4 года

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Отчеты по продажам новых автомобилей в России показывают, что доля машин с механической КП регулярно сокращается.

Основной причиной этому становится то, что автопроизводители все реже предлагают модели с таким типом трансмиссии, а некоторые машины и вовсе представлен только в версиях с АКПП, к которым относятся, как классические автоматы, так и вариаторы, и роботизированные КП.

Между тем, недавно автомобильный эксперт Петр Баканов, общаясь с журналистами «Вечерней Москвы», спрогнозировал, что автомобили с МКПП исчезнут из автосалонов уже через 3-4 года.

Основой причиной называют отказ производителей от МКПП из-за ужесточения экологических норм. Эксперт отмечает, что авто с механикой исчезнут со сменой модельных линеек, то есть через три-четыре года.

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