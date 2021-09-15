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Kia начинает российские продажи обновлённого кроссовера Kia Soul

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Kia с 17 сентября на российском рынке начнет продажи Kia Soul 2022 модельного года, который будут предлагать по цене от 1 249 900 рублей.
Российский офис компании объявил цены на обновленный кроссовер Soul. Он от предыдущей версии отличается новым логотипом, который был представлен в 2021 году, и рядом изменений в салоне.

В пресс-службе было отмечено, что в текущем году новый логотип Kia получат еще шесть моделей.

Kia начинает российские продажи обновлённого кроссовера Kia Soul
Внешних изменений у Kia Soul 2022 модельного года практически нет, за исключением логотипа. Самые главные новшества произошли в салоне, а именно появился увеличенный экран мультимедийной системы (теперь он 8-дюймовый), а сама цифровая платформа поддерживает Apple Carplay, Android Auto и Яндекс.

Но такой дисплей будет доступен только в комплектациях Luxe, Prestige и Style. Технических изменений в кроссовере не произошло, и он по-прежнему предлагается с 1,6-литровым 123-сильным ДВС, двухлитровым 150-сильным агрегатом и турбированным 1,6-литровым мотором мощностью 200 л.с. Последний доступен только для комплектации GT.

Kia начинает российские продажи обновлённого кроссовера Kia Soul

Обновленная версия Kia Soul в дилерских центрах с 17 сентября будет доступна по цене от 1 249 900 рублей за базовую версию и от 1 869 900 рублей за топовую. Дорестайлинговая модификация кроссовера оценивается от 1 169 900 рублей.

Kia начинает российские продажи обновлённого кроссовера Kia Soul

kia Kia Soul
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