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Глава компании Rivian сообщил о выпуске первого товарного пикапа R1T

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Глава компании Rivian в социальной сети Twitter опубликовал фото первого товарного электрического пикапа R1T. Эта модель на американском рынке будет конкурировать с пикапами от Ford, General Motors и Tesla.

Rivian удалось опередить своих конкурентов и первым запустить электрический пикап в производство, его сборку наладили на заводе в городке Нормал в штате Иллинойс.

Судя по снимку, опубликованному в Сети, на фотосессию пригласили всех сотрудников предприятия. Для Rivian это важный шаг в развитии, при этом она пока не раскрывает свои дальнейшие планы.

Еще неизвестно, сколько планируется выпускать автомобилей в год, и кто стал первыми покупателями электрического грузовика.

Напомним, самая дорогая комплектация Rivian R1T на американском рынке оценивается в 75 тысяч долларов, у нее установлена силовая установка мощностью 765 л.с., которая позволяет большому автомобилю совершать разгон от 0 до 96 км/ч всего за 3 сек.

Автопроизводитель обещал начать производство с самой дорогой версии, а позже появятся и более доступные модификации.

Rivian Rivian R1T
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