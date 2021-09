Глава компании Rivian сообщил о выпуске первого товарного пикапа R1T

Глава компании Rivian в социальной сети Twitter опубликовал фото первого товарного электрического пикапа R1T. Эта модель на американском рынке будет конкурировать с пикапами от Ford, General Motors и Tesla.

Rivian удалось опередить своих конкурентов и первым запустить электрический пикап в производство, его сборку наладили на заводе в городке Нормал в штате Иллинойс.

Судя по снимку, опубликованному в Сети, на фотосессию пригласили всех сотрудников предприятия. Для Rivian это важный шаг в развитии, при этом она пока не раскрывает свои дальнейшие планы.

Еще неизвестно, сколько планируется выпускать автомобилей в год, и кто стал первыми покупателями электрического грузовика.

Напомним, самая дорогая комплектация Rivian R1T на американском рынке оценивается в 75 тысяч долларов, у нее установлена силовая установка мощностью 765 л.с., которая позволяет большому автомобилю совершать разгон от 0 до 96 км/ч всего за 3 сек.

Автопроизводитель обещал начать производство с самой дорогой версии, а позже появятся и более доступные модификации.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team’s collective efforts have made this moment possible. Can’t wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI

— RJ Scaringe (@RJScaringe) September 14, 2021