BMW Тупака Шакура выставили на аукцион почти за $2 млн

В американском Лас-Вегасе выставили на аукцион автомобиль BMW 750IL 1996 года выпуска за $1,7 млн.

Ценность автомобиля заключается в том, что это именно в этой машине 7 сентября 1996 года был застрелен американский рэпер Тупак Шакур, также известный как 2Pac. Музыкант ехал со своим продюсером Шугом Найтом из казино MGM Grand в Лас-Вегасе, где проходил боксерский поединок между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. После того, как черный BMW остановился на светофоре, к нему подъехал белый Cadillac, из которого были сделаны четыре выстрела, ставшие смертельными для Тупака.

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Черный BMW 750 IL после происшествия был конфискован полицией, а затем он несколько раз сменил владельца. Перед продажей лот прошел капитальную реставрацию и будет представлен в автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе.

Интерьер автомобиля сохранил кожаный салон. Новому владельцу будет доступен оригинальный 5,4-литровый двигатель с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег седана – 121 043 мили или 194,8 километра.

К BMW прилагаются документы, подтверждающие его историю, включая бумаги о приобретении транспортного средства музыкальным лейблом Death Row Records и оригинальные идентификационные номера.