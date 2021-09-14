Курсы самообучения для автомеханика, которому надоело быть подмастерьем

Можно неплохо знать азы автомеханики, но на крупном СТО оставаться вечным «подмастерьем», а на небольшой станции техобслуживания постоянно соприкасаться с ситуациями, когда укрощение той или иной проблемы занимает куда больше времени, чем следовало. Ведь в наше время – при обилии информации время на выполнение того или иного процесса несложно сравнить с тем, что предлагают конкуренты.

И выход в этой ситуации – развиваться, пошагово учиться, оттачивать свои навыки. И отличный вариант, чтобы сделать шаг в этом направлении – записаться на курс самообучения Автомеханик 2.0.

Какие операции вызывают у автомехаников наибольшие затруднения?

Ремонт ДВС

Одна из самых непростых работ – это ремонт ДВС. Особенно, когда речь идёт не просто о замене турбины, восстановлении ГБЦ или замене сальников, а о капремонте мотора.

Здесь, во первых, важно тщательно соблюдать все этапы в определённой последовательности:

Разборка агрегата Очистка двигателя. Дефектовка (на этом этапе важно автоматическое владение техникой оценки выработки, диагностики зазоров, анализа состояния головки блока цилиндров). В принципе момент дефектовки – ключевой для всех последующих операций. Иногда «вердикт», вынесенный на основании первоначальной диагностики звучит так «Да, нужно делать капремонт», но контрольные операции показывают: «Достаточно заменить только комплект определённых деталей». Но опять-таки, чтобы принять решение, нужно обладать комплексом систематизированных знаний.

Ремонт тормозной и ходовой системы

Настоящим виртуозом нужно быть и в ситуациях, когда выполняется техническое обслуживание, ремонт тормозов (тормозной системы).

Следует хорошо разбираться в регулировке стояночного тормоза, специфике колодок, суппортов, вакуумной системе.

Нередко сложности состоят в том, что мастеру (а тем более просто владельцу авто без навыков автомеханики) сложно найти корень проблемы – он заключается в комплектующих самой тормозной системы, либо же – в особенностях монтажа шин, их балансировки. Все процессы в этом случае находятся в тесной взаимосвязи. Ошибочно может казаться: следует менять детали, а достаточно выполнить балансировку транспортного средства.

При ремонте же ходовой важно не упустить «поведение» шаровых опор, сальника полуоси, пружин ступицы, торсионной балки. Часто виновниками являются именно они и нуждаются в замене.

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