Что делать со старыми катализаторами?

Современные автомобили оборудуют каталитическими нейтрализаторами, которые встроены в выхлопную систему. Главная задача таких устройств — очистка отработанных газов от ядовитых компонентов и опасных веществ. Несмотря на длительный срок службы, автомобильные катализаторы выходят из строя.

Главные причины этого — разрушение внутренней сотовой структуры, механические удары по корпусу, засорение ячеек сажей из-за повышенного потребления масла или использования некачественного топлива с вредными примесями. Как правило, нейтрализатор выходит из строя через 100-150 тысяч км пробега. Что же делать с изношенным и старым катализатором? Отличное решение — сдать ненужный нейтрализатор специальной компании. Сделать это можно на сайте Element 99 в Москве.

Признаки поломки катализатора

Как и любые автомобильные детали, каталитические нейтрализаторы не вечны и со временем выходят из строя. По мере износа изделия могут проявляться такие негативные признаки:

машина медленно набирает скорость на низких передачах;

загорание лампочки «Check Engine» на приборной панели, которая свидетельствует об ошибке двигателя;

увеличение расхода топлива.

Если автомобиль имеет бортовой компьютер, можно попробовать сбросить ошибку «Check Engine», но при повторном загорании предупреждения следует обратиться в ближайшее СТО. Когда подтверждается поломка катализатора, многие автомобилисты решают просто выбросить старое устройство, но есть хорошая альтернатива — сдача нейтрализатора.

Для чего скупщикам нужен неисправный прибор? Все дело в том, что конструкция автомобильного катализатора предусматривает наличие родия и платины — этими драгоценными металлами покрывают внутренние соты, чтобы они нейтрализовали вредные продукты сгорания в отработавших газах. Самостоятельно извлечь ценные металлы практически невозможно (для этого требуется специальное оборудование и химические реагенты), и невыгодно, ведь катализатор содержит всего 0.1-0.3 грамма дорогого напыления.

Стоимость скупки каталитических нейтрализаторов

Сдать катализаторы можно в разные компании, каждая из которых предлагает свои условия. В целом ценник почти везде будет одинаковый, ведь стоимость драгоценных металлов определяется котировками на лондонской бирже. При скупке катализаторов автовладельцам, как правило, выплачивают около 75% от стоимости ценных металлов.

Цена скупки неисправных каталитических нейтрализаторов зависит от следующих факторов:

объем двигателя: для очистки выхлопов больших моторов используют катализаторы с большим количеством драгоценных металлов;

текущее состояние устройства: при отсутствии повреждений и деформаций корпуса, целой структуре внутренних сот можно выручить больше денег за сдачу нейтрализатора;

страна происхождения катализатора: зарубежные производители используют более ценные металлы, чем отечественные компании.

Требования, предъявляемые к старым катализаторам

Многие компании, которые скупают изношенные нейтрализаторы, предъявляют к устройствам ряд требований:

сажевый фильтр должен быть отделен от керамической части устройства;

на внутренних сотах не должно быть асбеста, сажи и других загрязнений;

относительная влажность пористой структуры должна составлять не более 2%.

Если металлические элементы повреждены, то количество драгоценного напыления, как и стоимость скупки катализатора, уменьшается примерно в 2 раза. Поэтому лучше сдавать автомобильный нейтрализатор в более чистом и качественном состоянии.