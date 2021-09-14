Правила выбора детского автокресла

Если в семье есть ребенок, то в списке обязательных приспособлений для машины появляется автокресло. Без него перевозить ребенка не только незаконно, но и крайне опасно для жизни: даже небольшое ДТП может оказаться фатальным. Специальные средства необходимо использовать детям в возрасте до 12 лет или ростом до 145 сантиметров. О том, как правильно выбрать детское кресло, поговорим ниже.

Классификация по группам

Можно выделить следующие виды автокресел:

Группа 0-0+. Это автолюльки для новорожденных, которые эксплуатируются до 15 месяцев или до веса в 13 кг. Их отличает анатомическая форма «креветки», физиологичная для младенца. Автолюльки ставятся строго против хода движения, и не нагружают слабый позвоночника малыша. Группа 1. Стандартные автокресла для детей в возрасте от 12 месяцев до 4 лет, с весом от 9 до 18 кг. Спинка в них обычно имеет несколько вариантов наклона. Группа 2. Автомобильные кресла для детей до 7 лет с весом от 15 до 25 кг. Зачастую оснащаются дополнительными элементами вроде столика или подлокотника, имеют разборную конструкцию. Группа 3. Устройства для детей от 7 лет с весом от 22-23 кг. Чаще всего в этой категории встречаются бустеры — сиденья без спинки, которые помогают ребенку достать до штатных ремней безопасности.

Самое главное правило: автокресло обязательно должно соответствовать возрасту и весу ребенка! В противном случае ребенок не только будет ощущать дискомфорт во время поездки, но и не получит должного уровня защиты. Производители понимают, что менять кресло каждые 2-3 года достаточно накладно, поэтому выпускают универсальные автокресла-трансформеры. Модели с разборной конструкцией «растут» вместе с ребенком, и совмещают в себе параметры нескольких групп. Можно снять спинку и превратить кресло в бустер, а подголовники и подлокотники отрегулировать по высоте и ширине.

Результаты краш-тестов

Главный критерий хорошего кресла — его безопасность. Способность защитить малыша в экстремальной ситуации подтверждается результатами краш-тестов, во время которых спецконструкции тестируются на прочность в условиях, максимально приближенных к реальным ДТП. Только после прохождения обязательных краш-тестов автокресло получает соответствующую сертификацию. Обязательно уточните, сколько баллов по результатам испытаний набрали понравившиеся вам модели, а также какие гарантии качества у них есть.

Способы крепления

Автокресло фиксируется в салоне штатными ремнями безопасности или жестким креплением (Isofix).