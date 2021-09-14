Надежные бывшие в употреблении автомобили старше 10 лет

Современные автомобили не обладают такими качествами, как высокая надежность и большой ресурс агрегатов, поэтому автолюбители часто говорят, что «такие сейчас не делают».

Какие машины они имеют ввиду https://rolf-probeg.ru/cars/hyundai/accent/ Например, представленные в подборке популярные модели, возраст которых от десяти и более лет.

Audi A6, кузов C5, 1997-2004 г.

Audi A6 — самый популярный автомобиль тех лет из г. Ингольшадт. Клиенты высоко оценили качество оцинкованного кузова и просторного салона и очень надежную полно — приводную систему quattro.

Популярность модели резко выросла, когда появилась версия Allroad quattro, имеющая повышенную проходимость. Ее недостатком является не очень выносливая и слишком дорогая в обслуживании алюминиевая подвеска. Выбирать лучше бензиновый двигатель, потому что дизельный требователен в отношении качества топлива.

BMW 5 Series, кузов E39, 1995 – 2003 г.

BMW 5 Series считали эталонной моделью благодаря удачному сочетанию драйверских качеств удобной «тройки» и комфорта «семерки». Эти свойства, престижность и надежность седана, обеспечили ему первенство на автомобильном рынке.

Главная проблема машины не в наличии слабых мест, в сложности найти не побывавшую в серьезных авариях автомобиль. Ремонт алюминиевой подвески обходится недешево. Двигатели надежны, но сложны в капремонте.

Mercedes-Benz E-Class, кузов W211, 2002-2009 г.

Mercedes-Benz E-Class не является «неубиваемой» моделью, но после 2005 года повысил свои качественные характеристики, получив высокий ресурс двигателя, просторный салон, надежный семи-ступенчатый «автомат».

К недостаткам можно отнести пневмо-подвеску, не выдерживающую плохих дорог, и дизельный двигатель может доставить неприятности.

Toyota Camry, кузов XV40, 2006-2011г.

Toyota Camry – японский автомобиль, невероятно популярный у автолюбителей, обладающий отличной надежностью всех устройств и конструкций.

Самой серьезной проблемой автомобиля считают ненадежность шести- ступенчатого «автомата», часто требующего сложный ремонт.

Volkswagen Passat B5, 1996 – 2005 г.

Volkswagen Passat B5, построенный на основе Audi A6, позаимствовал от него много элементов. Такое сочетание с престижным брендом и сравнительно небольшая цена принесли ему высокую популярность.

Недостатком является наличие двухлитрового двигателя. Но за счет оснащенности восьми – клапанным мотором — самым беспроблемным агрегатом, автомобиль пользуется большим спросом.

Использование автомобилей, с большим сроком эксплуатации, говорит о высокой надежности этих машин. Их существование напоминает производителям о том, к каким эталонам качества нужно стремиться.