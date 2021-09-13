5 полезных приложений для водителей-дальнобойщиков

Профессия дальнобойщика – это не только вождение грузовика, но и масса других нюансов. Отправка документов, поиск нужной стоянки, учет времени работы и отдыха – это лишь малая часть того, что дальнобойщик делает каждый день. К счастью, есть приложения для смартфонов, которые упрощают рутинные действия. Далее мы расскажем о пяти полезных разработках.

Поиск стоянок

Поиск хорошей стоянки с душем, интернетом и охраной – еще та задача, на которую может уйти много времени. Для российских дальнобойщиков разработана панацея “Карголинк Стоянки”. Приложение умеет не только отображать на карте паркинги, но и подбирать их по маршруту следования, а также показывает весовой контроль и рамки системы “Платон”.

Также в приложении есть водительский чат для просьб о помощи и распространения информации. К слову, на европейские маршруты лучше скачать TransParking – еще одно приложение, где отображаются все стоянки, при этом оно локализовано на русском языке.

Запреты движения

Особенно остро проблема ограничений стоит у водителей-международников, которые то и дело отклоняются от графика из-за неучтенных препятствий. От этого спасет программа “Запреты для грузовиков”, которая получает информацию из официальных источников, информируя водителя о запретах 40 стран.

Вы узнаете об ограничениях на движение с прицепом и ADR, запретах на МДПМ, а также характере неудобств (временные или постоянные). Плюс – можно поделиться с другими водителями прямо в приложении, если у них нет данного ПО.

Развлечения

Игры не очень популярны среди водителей, но если вы приехали на стоянку или стоите в очереди – это хороший способ скоротать время. Лучше всего использовать аркады наподобие Subway Surfers, ведь их можно в любое время закрыть и вернуться к работе.

Популярны и приложения для ставок на спорт. Прежде всего, после регистрации вы можете бесплатно смотреть видеотрансляции большинства спортивных событий. Также это хороший вариант заработать на удачном прогнозе в букмекерской конторе 1Хставка или другой БК. Иногда заработок может быть равен зарплате дальнобойщика и даже превышать ее.

Отправка документов

Накладные, маршрутные листы, разрешения и прочие бумаги – неотъемлемая часть работы дальнобойщика. Чтобы сфотографировать их, достаточно включить камеру смартфона, но есть приложения для “правильного” и красивого фотографирования документов. Это Drive Axle, в котором есть функция автоматической обрезки фото и поднятия контраста, чтобы текст читался максимально корректно.

Учет времени труда и отдыха

В России и Европе действуют жесткие правила касательно режима труда и отдыха водителей-дальнобойщиков. Их контролируют специальные устройства – тахографы, но несмотря на это, водитель должен самостоятельно отслеживать время, чтобы не превысить лимит и избежать штрафа.

Приложение “Тахограф – помощник дальнобойщика” является бесплатным, учитывает общее время, вождение, перерывы и отдых. Кроме того, отслеживание разделено на суточные и еженедельные периоды для удобства сбора статистики. Если вы больше доверяете платным версиям, загрузите “AntiBAG Tahograf”.

С перечисленными приложениями дальнобойщики всегда будут во всеоружии и даже смогут заработать во время отдыха. Поэтому их стоит добавить на смартфон и использовать для повышения личной эффективности.

Источник: Vprognoze.ru