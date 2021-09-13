Хобби и увлечения пилотов автоспорта

Автогонщики и пилоты спортивных болидов, в большинстве своем, достаточно азартные люди. Некоторые из них увлекаются карточными играми, другим нравятся более спокойные увлечения, но есть и те, которым не хватает адреналина на дороге и они выбирают себе в качестве увлечения еще более опасные виды хобби.

Ставки на спорт

Среди наиболее частых увлечений можно отметить ставки на спорт и спортивные соревнования. Причем некоторые звезды автоспорта даже заключают пари сами на себя. Это является одновременно и дополнительным источником дохода и стимулом для того, чтобы стать первым.

Некоторые спортсмены специально ставят против себя и затем проигрывают игру, чтобы гарантированно выиграть деньги. Но это чаще исключения из правил, ведь за этим следят не только аналитики букмекерских контор, но и международные спортивные комиссии.

Заключение пари на спорт – это выгодный и прибыльный бизнес, но в гонках, как и в любом другом виде спорта, всегда есть доля непредсказуемости, когда откровенный фаворит проигрывает, а аутсайдер берет первое место. Именно благодаря таким особенностям, удастся значительно заработать на высоких котировках в БК. Поэтому букмекерские конторы для ставок онлайн пользуются популярностью у всех слоев населения.

Важно! Необходимо глубоко увлекаться беттингом, ведь ставки происходят на реальные деньги, поэтому чтобы не потерять их, а приумножить, необходимо каждый раз делать максимально точный анализ.

Звезды автоспорта и их увлечения

Среди известных пилотов F1, Nascar и других видов заездов, нет бетторов, которые бы признались в этом, но почти всегда их увлечения тесно связаны с азартом, риском и адреналином:

Льюис Хэмилтон. В детстве его сильно обижали в школе, поэтому родители отправили его в секцию каратэ и уже через 7 лет упорных тренировок он получил черный пояс. Не прекращает увлекаться этим видом единоборств и сейчас. Нико Росберг. Настоящий разносторонний спортсмен, который любит активный отдых, караоке и – игру в нарды. В качестве соперника зачастую выступает его родной отец. Фернандо Алонсо. Известный чемпион увлекается фокусами. Причем он показывает их также филигранно, как и водит болид. Раньше он удивлял этим занятием родителей и близких друзей, а сейчас механиков и журналистов. Даниил Квят. Известный отечественный пилот является настоящим полиглотом. Он свободно говорит на финском, испанском, французском, английском и итальянском языках. Не останавливается он и до сих пор, постоянно изучая новые языки.

Вот такие увлечения у пилотов, которые помогают им не только расслабиться после напряженных гонок, но и настроиться на необходимый лад перед стартом.

По материалам: https://prosports.ru/