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Hyundai остановила завод по сборке автомобилей из-за нехватки чипов

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Высокий спрос на полупроводниковую продукцию привел к большому дефициту электроники и автомобилей.
Из-за нехватки чипов конвейерные линии уже неоднократно останавливали многие мировые автопроизводители, дефицит коснулся даже отечественной компании «АВТОВАЗ».

Корейские СМИ написали, что в южнокорейском городе Асан, из-за нехватки микросхем для блоков управления двигателем временно прекратили выпускать модели Grandeur и Sonata.

Дефицит полупроводниковой продукции связан с простоем предприятий в Юго-Восточной Азии из-за новой волны COVID-19.

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