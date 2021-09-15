Hyundai остановила завод по сборке автомобилей из-за нехватки чипов

Высокий спрос на полупроводниковую продукцию привел к большому дефициту электроники и автомобилей.
Из-за нехватки чипов конвейерные линии уже неоднократно останавливали многие мировые автопроизводители, дефицит коснулся даже отечественной компании «АВТОВАЗ».
Корейские СМИ написали, что в южнокорейском городе Асан, из-за нехватки микросхем для блоков управления двигателем временно прекратили выпускать модели Grandeur и Sonata.
Дефицит полупроводниковой продукции связан с простоем предприятий в Юго-Восточной Азии из-за новой волны COVID-19.