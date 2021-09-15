Tesla Model S Plaid стала самым быстрым серийным электрокаром на Нюрбургринге

Стоит отметить, что Tesla Model S Plaid несмотря на все свои характеристики является семейным автомобилем.

При этом глава Tesla Илон Маск неоднократно писал в Twitter, что версия Model S Plaid является очень мощным и по своим динамических характеристикам не уступает спорткарам.

Напомним, Model S Plaid оснащена тремя электрическими моторами, которые суммарно выдают 1020 лошадиных сил, а это позволяет электрическому автомобилю разгоняться до первой «сотни» всего за 2 сек.

Недавно Илон Маск в Twitter сообщил, что Tesla Model S Plaid на трассе Нюрбургринг установил рекорд круга среди серийных электрокаров — 7 минут и 30,9 секунды.

За такое время профессиональный гонщик проехал 20,6 км. Предыдущий рекорд среди серийных электрокаров принадлежал Porsche Taycan, который трассу Нюрбургринга проехал за 7 минут и 42 секунды.

Это при том, что в немецкой модели установлено два электрических мотора максимальной мощностью 761 лошадиную силу, и при активном режиме Overboost, который при обычной езде практически никогда автовладельцем не используется.