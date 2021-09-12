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Водителям в РФ порекомендовали регулярно ездить по трассе на повышенных оборотах двигателя

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ДВС не очень сильно любят работы на низких оборотах, но в больших городах все автомобили работают именно на низких оборотах и очень много на холостых.
Такая работа мотора ведет к тому, что в камере сгорания активно образовывается сажа, которая негативно влияет на работу двигателя и может даже вывести из строя форсунки.

Чтобы почистить силовой агрегат от сажи можно дать ему поработать на высоких оборотах на высокой скорости.

Для этого советую автовладельцу выехать на трассу и двигаться на скорости от 90 до 100 км/ч при 3,5-4 тысяч об/мин.

Такой режим езды активно удаляет сажу с элементов ДВС.

Таким образом агрегат можно чистить регулярно, но если нет такой возможности, то можно воспользоваться спасательным составов для очисти двигателя.

Его следует применить при смене масла. Нужно залить в маслозаливную горловину специальную жидкость и дать поработать агрегату на холостом ходу от 5 до 10 минут. После жидкость сливается и заливается уже свежее масло.

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