FT: Mercedes и BMW намерены искусственно сохранять высокие цены на свои автомобили

Две немецкие компании рассказали, как будут действовать с выпуском машин, когда нормализуются поставки комплектующих.

Как стало известно журналистам Financial Times, такие компании как Mercedes и BMW намерены искусственно сохранять высокие цены на свои автомобили, ограничивая объемы поставок даже после полного восстановления производства.

Сообщается, что таким образом, автопроизводители смогут сохранить высокую стоимость, а также они смогут избежать ситуации с избытком машин у дилеров.

Как рассказали в Daimler, они будут сознательно недостаточно удовлетворять спрос. Также будут действовать и в BMW.