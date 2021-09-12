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FT: Mercedes и BMW намерены искусственно сохранять высокие цены на свои автомобили

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Две немецкие компании рассказали, как будут действовать с выпуском машин, когда нормализуются поставки комплектующих.

Как стало известно журналистам Financial Times, такие компании как Mercedes и BMW намерены искусственно сохранять высокие цены на свои автомобили, ограничивая объемы поставок даже после полного восстановления производства.

Сообщается, что таким образом, автопроизводители смогут сохранить высокую стоимость, а также они смогут избежать ситуации с избытком машин у дилеров.

Как рассказали в Daimler, они будут сознательно недостаточно удовлетворять спрос. Также будут действовать и в BMW.

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