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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку автомобиля с пробегом

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Это выяснили в ходе опроса пользователей сайта «Авто Mail.ru», результаты которого обнародовало агентство «Автостат».

Оказалось, что в среднем россияне готовы потратить на покупку авто с пробегом от 800 тыс. до 1 млн рублей.

При этом жители столицы готовы выложить более 1 млн рублей, тогда как автомобилисты из Северной столицы в сравнении с москвичами более экономные.

Самыми экономными стали жители Приволжского федерального округа. Согласно данным по продажам подержанных машин за последние 1,5 года, на вторичном рынке россияне чаще всего покупали авто стоимостью от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В ходе опроса еще выяснилось, сколько россияне намерены потратить на покупку машины в ближайшие 1,5 года. Большинство респондентов назвали цифру около 1 млн рублей.

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