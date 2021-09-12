Водителям объяснили, почему нельзя тормозить перед ямами на дороге в РФ в 2021 году

В России ямы на дорогах считаются обычным явлением, зачастую их можно встретить очень большими и глубокими, и в некоторых местах их может быть даже слишком много.

На портале «Российская газета» рассказали, почему перед ямой не стоит тормозить.

Специалисты отметили, что не нужно перед самым началом ямы резко тормозить и преодолевать ее на низкой скорости.

При резком торможении подвеска автомобиля испытывает максимальные нагрузки, а это ведет к ее ускоренному износу.

Также яму не следует преодолевать на скорости, так это может привести к пробитию колеса и повреждению колесного диска. Изношенная подвеска в таком случае может вовсе выйти из стоя.

При высокой скорости колесо автомобиля получает сильный удар о края ямы, при таком ударе всю нагрузку принимает не только колесо и подвеска, но также кузов автомобиля.

Порой от сильного удара о край происходит полное смятие покрышки и даже повреждение колесного диска, в таких случаях водитель может полностью потерять управление.

Самым правильным вариантом считает притормаживание перед ямой за 5-10 метров, это полностью разгрузит подвеску и позволит преодолеть яму на дороге без последствий.