Первое изображение нового бюджетного электромобиля Tesla Model Q за 25 тыс. долларов

Ранее появились первые сообщения о том, что американский производитель электрокаров выпустит недорогой электрокар.

Кроме этого, были обнародованы и первые подробности. В частности, выяснилось, что модель может выйти под названием Tesla Model Q, а ее минимальная стоимость составит около 25 тыс. долларов.

Уже известно, что новинка получит кузов хэтчбека, а как предположительно он будет выглядеть решил показать инсайдер CarForce247.

Ожидается, что на рынке Model Q сможет составить конкуренцию Volkswagen Golf и Hyundai i30.

Есть информация, что в продаже хэтчбек появится в 2023 году, хотя скорее всего в 2023 году он будет только представлен, учитывая, что выход других новинок бренда откладывается, в том числе и по причине дефицита комплектующих.