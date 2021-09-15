Перечислены 6 способов уберечь подвеску автомобиля от «лежачих полицейских»

Для многих автовладельцев остается открытым вопрос, как правильно преодолевать лежачий полицейский.

В этом вопросе разбирались журналисты портала «За рулем», которые в Интернете нашли шесть советов и все их проверили.

Некоторые в Сети советуют проехать «полицейского» на полной скорости, ускорится непосредственно перед искусственной неровностью, медленно ее преодолеть, съехать одним колесом на обочину или направить колесо на выбитый элемент лежачего полицейского, проехать препятствие на дороге по диагонали или проехать на скорости 15-20 км/ч.

Из всех этих советов рабочими оказались только половина, а именно проехать наискосок, съехать колесом на обочину или преодолеть на скорости 15-20 км/ч.

При этом последний совет оказался самым оптимальным. Также можно проехать искусственную неровность по диагонали, если при этом не потребуется выезжать на встречную полосу.

Все эти способы позволят уберечь подвеску автомобиля от поломок.