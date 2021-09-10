Девять массовых автомобилей могут попасть под налог на роскошь в РФ в 2022 году

Список облагаемых повышенным налогом автомобилей будет расширяться, так как правила начисления налога не менялись с 2014 года, а машины продолжают дорожать.

Ранее в России предложили изменить правила начисления налога, повысив нижнюю планку стоимости авто, однако оно было отклонено.

Журналисты портала Autonews решили проверить, какие модели попадут в список в следующем году, и выяснили, что среди них будет девять массовых моделей. Среди таких оказались Skoda Kodiaq (в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

Кроме них в списке могут оказаться и другие популярные модели, например, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и Kia Sorento.

Напомним, новый список Минпроторг опубликует в начале следующего года.