Главная » Новости

Девять массовых автомобилей могут попасть под налог на роскошь в РФ в 2022 году

Опубликовано Обновлено

Список облагаемых повышенным налогом автомобилей будет расширяться, так как правила начисления налога не менялись с 2014 года, а машины продолжают дорожать.
Ранее в России предложили изменить правила начисления налога, повысив нижнюю планку стоимости авто, однако оно было отклонено.

Журналисты портала Autonews решили проверить, какие модели попадут в список в следующем году, и выяснили, что среди них будет девять массовых моделей. Среди таких оказались Skoda Kodiaq (в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

Кроме них в списке могут оказаться и другие популярные модели, например, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и Kia Sorento.

Напомним, новый список Минпроторг опубликует в начале следующего года.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика