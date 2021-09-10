С конвейера завода «LADA Ижевск» сошла 600-тысячная LADA Vesta

Автомобиль встал на конвейер в сентябре 2017 года и уже в этом году был выпущен 600-тысячный экземпляр модели.

АвтоВАЗ отчитался о выпуске 600-тысячной LADA Vesta 9 сентября. Юбилейным стал универсал LADA Vesta SW Cross синего цвета «дайвинг» в комплектации [BLACK]. Этот автомобиль будет отправлен на экспорт в Республику Беларусь.

Автомобиль Лада Веста стал первым в модельной линейке компании с совершенно новым фирменным дизайном.

Эту машину назвали новым поколением Лад. Она собирается на предприятии «ЛАДА Ижевск».

Уже в семействе представлен не только седан, но и его кросс-версия, а также универсалы SW и SW Cross, биотопливная Vesta CNG, а также заряженный вариант LADA Vesta Sport.

Рассказывая об успехах автомобиля, «АвтоВАЗ» не мог отметить, что Веста является одной из самых продаваемых в стране.

Более того, в топ-5 российских бестселлеров модель смогла войти уже через полгода с момента старта производства.