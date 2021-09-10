В России запустили мобильное приложение «Госуслуги.Авто»

Приложением россияне смогут воспользоваться пока только в экспериментальном порядке, при этом в перспективе информацию сотруднику ГИБДД можно предъявить со смартфона.

По требованию инспектора ГИБДД, автомобилист должен предъявлять свидетельство о регистрации ТС, а за счет установленного приложения СТС можно будет показать в виде QR-кода со смартфона.

Планируется, что в приложении «Госуслуги.Авто» возможности и функциональность будут расширены. Пока же свидетельство регистрации машины переводят в цифровой формат. В приложении предлагают хранить этот документ, а в дальнейшем и ОСАГО, а также диагностическую карту.

Приложение доступно в Google Play или App Store. В нем нужно войти под учетной записью госуслуг, после чего данные из ГИБДД загрузятся автоматически, либо при необходимости их можно внести вручную.

Важно еще отметить, что пока даже при наличии скачанного на смартфоне приложения со свидетельством о регистрации, бумажный оригинал документа должен быть с собой, что предусмотрено ПДД. За отсутствие оригинала водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

На Госуслугах доступны

• Регистрация транспорта

• Получение прав

• Проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения)

С 1 сентября на Госуслугах еще доступно обжалование штрафов с камер видеонаблюдения.