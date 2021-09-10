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Dodge выпустит новый кроссовер, которым окажется GAC GS5

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Stellantis, похоже, идет по стопам GM в Латинской Америке, выводя новый продукт на мексиканский рынок и с возможностью выхода в другие части континента, за исключением, конечно, Бразилии и Аргентины.

Речь идет о новом пятиместном внедорожнике, которым, по-видимому, будет GAC GS5.

Модель кажется больше, чем 4695-метровый GAC GS5, продаваемый как Trumpchi GS5 Plus.

GS5 имеет ширину 1885 мм, высоту — 1700 мм и колесную базу 2710 мм.

В Китае модель оснащена двигателем 1.5 Turbo с прямым впрыском, развивающим 168 лошадиных сил.  Коробка передач — шестиступенчатая автоматическая Aisin с передним приводом.

Пока неизвестно название нового продукта, который вполне мог продаваться как Dodge Journey. И все же у GS5 нет семи посадочных мест, а значит новинка выйдет только в пятиместной модификации.

Dodge выпустит новый кроссовер, которым окажется GAC GS5 Dodge выпустит новый кроссовер, которым окажется GAC GS5

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