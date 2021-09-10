Минпромторг РФ с 2022 года может распространить льготные автокредиты на учителей

Глава ведомства заявил, что в 2022 году программа льготного автокредитования может быть расширена.

В частности, Минпромторг РФ может распространить льготные автокредиты на учителей.

Между тем согласно действующим правилам, право оформить кредит на машину в рамках госпрограммы могут семьи с одним ребенком, россияне, которые сдали машину старше 6 лет по трейд-ин, а также сотрудники медицинских учреждений и люди, приобретающие свой первый автомобиль.

В рамках программы льготного автокредитования предоставляет скидка в размере 10% на первый взнос при покупке машины российского производства с ценой не более 1,5 млн рублей.

Возобновления программы в этом году не ожидается, а с сроках запуска в 2022 году решение будет принято в конце года.