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Аналитики посчитали, сколько в России транспортных средств с правым рулем

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Специалисты агентства «Автостат» решили выяснить, сколько на территории РФ числится автомобильной техники с правым расположением руля.

Основой стали данные по состоянию на середину этого года, когда праворульных транспортных средств числилось 4 млн экземпляров.

Доля таких ТС в общем объеме составили 7,6%. Отмечается, что больше всего, а именно 3,4 млн ед. техники, это легковые автомобили, которые занимают 7,6% всего парка легковых авто.

В сегменте коммерческой техники доля праворулек составляет 12,1% или 500 тыс. единиц. Грузовых автомобилей насчитали 126 тыс. (3,4% доли), а автобусов – 2,4 тыс. (0,6% доли).

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