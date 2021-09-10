Продажи китайских автомобилей в России в августе выросли на 42%

Рынок новых автомобилей в России по итогам августа показал отрицательную динамику, при этом объемы продаж китайских авто наоборот выросли.

Как сообщили в агентстве «Автостат», продажи китайских автомобилей в августе выросли на 42%, когда дилеры реализовали 8 731 машину.

Больше всех пользовались спросом автомобили марки Chery, которая стала лидером по продажам с результатом 2 956 проданных единиц и ростом продаж в 2,6 раза.

На втором месте среди самых популярных китайских марок расположилась Haval. Объемы продаж составили 2 373 ед., что на 37% больше.

В тройке лидеров расположилась компания Geely – 2165 штук. (+25%). Следующими брендами в списке оказались:

Changan (347 ед.; -61%),

FAW (347 ед.: -15%),

CHERYEXEED (304 ед.),

DFM (103 ед.; +21%),

GAC (72 ед.),

Lifan (54 ед.; -56%),

Brilliance (7 ед.; -77%),

Zotye (2 ед.; -92%),

Foton (1 ед.; -88%).