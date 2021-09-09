Autonews перечислил самые ненадежные автомобили на вторичном рынке РФ

В России рассказали об автомобилях, которые по мнению эксперта не стоит приобретать на вторичном рынке.

Худшие модели были перечислены в разных ценовых категориях, причем в выборке оказались автомобили возрастом до семи лет с пробегом не более 100 тыс. км.

Среди моделей ценой до 1 млн рублей экспертом были отмечены Renault Logan, Sandero и Duster с коробкой передач DP2, Peugeot и Citroen с коробкой AL4 и моторами EP6/EP6DT, а еще Ford с турбодвигателями EcoBoost и коробкой PowerShift.

В этих автомобилях чаще всего причиной неисправностей является банальный перегрев трансмиссии.

Среди кроссоверов С-класса ненадежными названы Volkswagen Tiguan в ранних версиях с роботизированной КП, а еще были упомянуты Kia Sportage и Hyundai Tucson с 2,0 и 2,4-литровыми моторами.

Седаны D-класса, а именно Ford Mondeo с мотором EcoBoost, а также Kia Optima и Hyundai Sonata c двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра тоже не рекомендуют покупать на вторичном рынке, так как силовые установки могут выйти из строя еще до окончания гарантии.

Среди седанов E-класса ненадёжными назвали Jaguar XE и XF и BMW 5-й серии с ДВС N63, а в категории семиместных внедорожников, минивэнов и микроавтобусов аутсайдерами стали Land Rover Discovery, BMW X7 с двигателями N63 и Volvo XC90.

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