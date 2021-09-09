Subaru Outback и Audi Q4 e-tron получили 5 звезд безопасности в краш-тесте Euro NCAP

На краш-тестах побывали Lynk & Co 01 hybrid, NIO battery electric ES8, Audi Q4 e-tron, Toyota Mirai и Subaru Outback.

Европейская независимая организация Euro NCAP провела краш-тест пяти новых моделей, максимальные показатели оказались у нового Subaru Outback. Стоит отметить, что эта модель уже предлагается и на российском рынке.

Высокие оценки были присвоены и Audi Q4 e-tron, эта немецкая модель за безопасность взрослых пассажиров заработала 93%, детей 89%, а вот за безопасность пешеходов 66%.

Работу электрических помощников в Audi Q4 e-tron специалисты оценили в 80%. Стоит отметить, что все пять моделей поступивших на тест Euro NCAP заработали максимальное количество звезд.



