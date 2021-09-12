Марка Dacia намерена отказаться от дорогих опций в своих автомобилях

Представитель Dacia заявил, что автомобили марки не получат дорогие опции, которые сейчас предлагают мировые автопроизводители.

По словам продуктового директора Андреа Гвинеи, покупатели автомобилей Dacia не готовы платить за современные опции.

Также было сказано, что сейчас клиенты марку ценят и выбирают за ее современный стиль, а не за самые современные опции.

Если клиентам действительно нужны будут дополнительные системы, то компания со временем их предоставит, добавил представитель бренда.

Стоит отметить, что Dacia не может игнорировать европейское законодательство и современные тесты по безопасности.

К примеру, в EuroNCAP, чтобы получить высокие оценки нужно чтобы машина обладала сложными и дорогостоящими системами безопасности.