Это связано с изменениями, которые произошли в этом году.

Например, в федеральном законе «О техническом осмотре транспортных средств», можно найти ответы на вопрос, когда необходимо проходить ТО, а в каких случаях без этого можно обойтись.

Изучая этот вопрос более детально, журналисты Autonews выяснили, что 90% владельцев автомобилей в РФ не придётся проходить техосмотр в 2021 году.

В эту категорию попадают легковушки и грузовики массой до 3,5 тонны, прицепы, полуприцепы и мототранспортные средства. Они от процедуры прохождения ТО освобождаются, если транспортное средство выпущено не более 4 лет назад.

При этом ТС возрастом от 4 до 10 лет ТО становится обязательным раз в два года, а более 10 лет – каждый год.

По предварительным подсчетам Российского союза автостраховщиков, послабления касаются порядка 90% владельцев авто, тогда как 10% автомобилистов все же вынуждены пройти ТО.

В этом случае речь идет об автомобилях, выпущенных позднее 2017 года, владельцы которых не получили диагностическую карту, либо имеют просроченную карту.