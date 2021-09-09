Главная » Новости

90% владельцев автомобилей в РФ не придётся проходить техосмотр в 2021 году

Опубликовано Обновлено

Это связано с изменениями, которые произошли в этом году.

Например, в федеральном законе «О техническом осмотре транспортных средств», можно найти ответы на вопрос, когда необходимо проходить ТО, а в каких случаях без этого можно обойтись.

Изучая этот вопрос более детально, журналисты Autonews выяснили, что 90% владельцев автомобилей в РФ не придётся проходить техосмотр в 2021 году.

В эту категорию попадают легковушки и грузовики массой до 3,5 тонны, прицепы, полуприцепы и мототранспортные средства. Они от процедуры прохождения ТО освобождаются, если транспортное средство выпущено не более 4 лет назад.

При этом ТС возрастом от 4 до 10 лет ТО становится обязательным раз в два года, а более 10 лет – каждый год.

По предварительным подсчетам Российского союза автостраховщиков, послабления касаются порядка 90% владельцев авто, тогда как 10% автомобилистов все же вынуждены пройти ТО.

В этом случае речь идет об автомобилях, выпущенных позднее 2017 года, владельцы которых не получили диагностическую карту, либо имеют просроченную карту.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика