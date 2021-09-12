Появились новые изображения рестайлинговой модели LADA Vesta FL

В сети опубликовали рендерные изображения LADA Vesta FL, основанные на сообщениях инсайдеров и шпионских снимках с тестов модели на дорогах общего назначения.

Недавно автопроизводитель автомобилей под маркой Lada сообщил, что в сентябре стартует опытное производство обновлённой LADA Vesta.

В популярном семействе появится светодиодная оптика, иные задние фонари и новая радиаторная решетка, а также изменённые бампера.

В салоне появится новая мультимедийная система с вертикальным расположением дисплея, цифровая панель приборов и новый блок климатической установки, который будет позаимствован у Renault Arkana.

На основе всех имеющиеся данных дизайнер портала «Колёса.ру» создал реалистичный рендер обновленной LADA Vesta.

Презентация рестайлингового семейства Vesta должна состоятся в середине следующего года.