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Hyundai WIA открыла крупнейший на территории РФ завод по производству ДВС

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Для компании открытый 9 сентября завод по производству моторов стал пятым в мире.

Hyundai WIA открыла крупнейший на территории РФ завод по производству ДВС, который расположился в промышленной зоне на севере Санкт-Петербурга.

Планируется, что до конца года предприятие выйдет на объемы производства 300 тыс. двигателей в год. В России эта производственная площадка стала самой крупной, выпускающей двигатели внутреннего сгорания.

На первом этапе планируется выпускать 240 тыс. двигателей, при условии работы в две смены. Выпускаемые на это заводе моторы будут предназначены для моделей Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio.

Будут ли поставлять двигатели в другие страны, пока не известно, так как конкретных планов по этому поводу нет. Напомним, что завод начали строить в 2019 году. Инвестиции в проект составили 15,8 млрд рублей.

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