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МОНОПОЛИЯ.Бизнес – новые возможности для женщин-водителей

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До недавнего времени представительницы прекрасного пола за рулем фуры были редкостью. Работать официально водителем большегрузного автомобиля не разрешалось из-за тяжелых условий труда. Однако, ситуация изменилась в 2021 году, когда Минтруд России разрешил женщинам работать на большегрузах. 

В интернете большой популярностью пользуются видео, где девушки-дальнобойщицы справляются с управлением и ремонтом фур не хуже мужчин. На портале hh.ru более 40 тысяч женщин ищут работу водителем. Таким образом, можно говорить о тенденции, при которой в ближайшие годы процентное соотношение между дальнобойщиками мужчинами и женщинами будет меняться.

Проект МОНОПОЛИЯ.Бизнес расширяет свои границы: теперь в нем могут принимать участие и женщины. Участники проекта индивидуальные предприниматели, которые берут в аренду фуру с правом выкупа.

МОНОПОЛИЯ.Бизнес проект, который предоставляет много возможностей:

  • доступ к заказам крупных грузовладельцев;
  • сцепка в аренду на 6 лет без первоначального взноса;
  • скидки на топливо и обслуживание техники;
  • страхование автомобиля и ответственности предпринимателя;
  • оплата рейсов через 15 рабочих дней после предоставления документов;
  • поддержка в виде консультаций по вопросам текущей деятельности от логистики до бухгалтерии.

Одна из стратегических целей МОНОПОЛИЯ.Бизнес способствовать развитию предпринимательского мышления у участников. Проект дает все шансы создать собственный бизнес в сфере грузоперевозок.

Подробнее о том, как стать участником проекта, читайте на сайте https://msk.monopoly.ru/platform/business/.  

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