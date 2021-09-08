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Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack вышел в продажу в РФ

Опубликовано Обновлено

Универсал получил один двигатель и исключительно полноприводную систему.

Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack вышел в продажу в РФ по цене от 3,7 миллиона рублей.

Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров в версии с 220-сильным двигателем, работающим с роботизированной КП и полноприводной системой.

Универсал предложат с адаптивным шасси, электронной имитацией блокировки дифференциала и опциональной матричной светодиодной оптикой.

В списке оборудования новинки заявлено много опций, систем и элементов. Так, во внешности стоит отметить наличие хромированных элементов, колесных дисков на 18 дюймов, рейлингов на крыше, а также обогрев ветрового стекла.

В салоне Volkswagen Passat Alltrack будет беспроводная зарядка, цифровая панель приборов с экраном 10 дюймов, климат-контроль на три зоны, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и многое другое.

Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack вышел в продажу в РФ

volkswagen Volkswagen Passat Alltrack
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