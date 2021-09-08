Ford выпустил автомобиль с функцией дезинфекции салона

Прототип Ford Mindfulness — это версия кроссовера Kuga, в которой используются различные технологии для улучшения самочувствия пассажиров.

В автомобиле компания предлагает использовать функцию, которую можно активировать с помощью технологии Unlock Purge, а использовать ее можно с помощью ключа и установленного специального приложения.

Для дезинфекции салона будет запускаться кондиционер, который проветрит салон воздухом, предварительно отфильтрованным от пыли, аллергенов и частиц размером с бактерии. В то же время ультрафиолетовые светодиоды избавят салон от возможных вирусов и микробов на поверхностях интерьера и находящихся там предметов.

Кроме этого, в показанном автомобиле можно настроить освещение и температуру воздуха в зависимости от времени суток. Например, утром в салоне будет светлее, а ночью свет становится более приглушенным и расслабляющим. Еще водительское сидение в автомобиле имеет датчики, которые будут распознавать состояние водителя, включая частоту сердцебиения, дыхания.

Кроме того, концептуальный автомобиль Mindfulness создает внутри более гостеприимную атмосферу за счет облицовки из экологически чистых материалов естественных цветов и более привлекательных деталей дизайна.

Акустическая система тоже ориентирована на обеспечение максимального комфорта пассажирам. Динамики B&O интегрированы в передние подголовники для более полного погружения в акустику, а музыкальные плейлисты и сопровождающие звуки могут быть настроены по желанию в соответствии с различными сценариями.

Ford Mindfulness также может помочь оправиться от страха во время вождения, например, после автоматического экстренного торможения, увеличивая приток свежего воздуха через климат-контроль и тем самым стимулируя глубокое дыхание водителя.

Кроме того, на случай утомления во время длительной поездки у него есть передние сиденья с функцией Powernap, которые позволяют отдыхать или спать лежа, со специальной опорой для шеи и издают сопровождающие звуки, стимулирующие сон.