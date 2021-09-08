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Cupra представила концепт внедорожника Tavascan для серии гонок Extreme E

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CUPRA Tavascan Extreme E Concept станет гоночной версией электрического внедорожника бренда, который появится в 2024 году.

CUPRA продолжает стремиться к тому, чтобы стать полностью электрическим брендом. На автосалоне в Мюнхене компания показала концепт CUPRA Tavascan Extreme E

В концепте CUPRA Tavascan Extreme E первое, что выделяется, это то, что дизайн передней и задней части значительно меняется по сравнению с автомобилем, с которым бренд участвует в первом сезоне Extreme E.

Cupra представила концепт внедорожника Tavascan для серии гонок Extreme E

Освещение интегрировано в раму, напечатанную на 3D-принтере. Такие детали могут быть изготовлены всего за шесть часов, что позволяет команде очень быстро адаптироваться к изменениям. Кроме того, из-за падения или изменения положения источника света компоненты можно модифицировать за очень короткое время без необходимости в дорогостоящих и сложных инструментах.

Cupra представила концепт внедорожника Tavascan для серии гонок Extreme E

В конструкции кузова используется новый экологический материал вместо углеродного волокна, который позволяет быстро изготавливать запасные части и формировать формы, требуемые инженерами, без ущерба для характеристик автомобиля.

Чтобы выделиться среди конкурентов, обновленный кузов CUPRA Tavascan Extreme E Concept включает в себя украшения с медными деталями, параметрическими текстурами и динамическими линиями, которые добавляют блеск и ощущение движения.

Cupra представила концепт внедорожника Tavascan для серии гонок Extreme E

Прототип CUPRA будет иметь батарею емкостью 54 кВтч, расположенную за местом водителя, что позволяет поддерживать оптимальное распределение веса и ускорение от 0 до 100 км / ч всего за 4 секунды.

 

Cupra Cupra Tavascan
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