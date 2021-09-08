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Новый электрический кроссовер Renault 5 выйдет по цене около 20 тыс. евро

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В начале 2021 года Renault представила свою стратегию, в которой основным направлением становится электрификация и возрождение моделей, подобных Renault 5.

Последний возвращается на рынок как исключительно компактный электрический кроссовер. Электрический Renault 5, все еще находящийся в виде прототипа, был показан на стенде бренда вместе с недавно представленным Renault Mégane E-Tech Electric.

Как рассказали представители компании, новая платформа CMF-BEV, на которой будет разрабатываться Renault 5, позволит выпустить автомобиль по конкурентоспособной цене, и возможно даже дешевле, чем Renault ZOE. Ожидается, что новинка будет примерно на 33% дешевле, чем ZOE.

То есть, принимая во внимание, что текущая цена, последнего составляет 32 050 евро, Renault 5 будет стоить примерно на 10 500 евро меньше или около 20 000 евро.

Серийная версия возрожденной модели должна появится в 2022 году и ее выход будет приурочен 50-летию оригинальной Renault 5. Другие подробности об автомобиле пока не раскрываются.

Новый электрический кроссовер Renault 5 выйдет по цене около 20 тыс. евро Новый электрический кроссовер Renault 5 выйдет по цене около 20 тыс. евро Новый электрический кроссовер Renault 5 выйдет по цене около 20 тыс. евро

renault Renault 5
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