Daimler больше не будет развивать гибридные технологии

Хотя генеральный директор Daimler Ола Каллениус всего несколько месяцев назад отстаивал эффективность третьего поколения своих подключаемых гибридных моделей, компания стремится сосредоточиться на 100% электрических силовых агрегатах.

В своем выступлении на Мюнхенском автосалоне руководитель отдела развития Маркус Шефер пояснил, что дальнейших инвестиций в новые подключаемые гибридные системы не будет.

Для Daimler и для других производителей подключаемая гибридная технология является наиболее сложной, а также самой дорогой в разработке.

Консорциум считает, что два агрегата в одном транспортном средстве (электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания) всегда будут дороже, чем разработка 100% электромобиля.

К 2022 году Mercedes-Benz будет присутствовать с электромобилями во всех сегментах. Начиная с 2025 года, все новые платформы будут только электрическими, а также будет расширена разработка и производство аккумуляторных элементов в Европе.