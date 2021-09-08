Главная » Новости

Daimler больше не будет развивать гибридные технологии

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Хотя генеральный директор Daimler Ола Каллениус всего несколько месяцев назад отстаивал эффективность третьего поколения своих подключаемых гибридных моделей, компания стремится сосредоточиться на 100% электрических силовых агрегатах.

В своем выступлении на Мюнхенском автосалоне руководитель отдела развития Маркус Шефер пояснил, что дальнейших инвестиций в новые подключаемые гибридные системы не будет.

Для Daimler и для других производителей подключаемая гибридная технология является наиболее сложной, а также самой дорогой в разработке.

Консорциум считает, что два агрегата в одном транспортном средстве (электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания) всегда будут дороже, чем разработка 100% электромобиля.

К 2022 году Mercedes-Benz будет присутствовать с электромобилями во всех сегментах. Начиная с 2025 года, все новые платформы будут только электрическими, а также будет расширена разработка и производство аккумуляторных элементов в Европе.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика