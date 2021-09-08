Электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupé iV выйдет на рынок в 2022 году

Семейство электромобилей Skoda растет: первым вышел городской Skoda CityGo, за ним последовал внедорожник Skoda Enyaq iV, дебютировавший в конце 2020 года, и теперь фирма частично рассекретила третий электрокар Skoda Enyaq Coupé iV. Skoda подтвердила, что новая модель выйдет на рынок в 2022 году.

Как и ожидалось, модель выполнена в стиле концептуального прототипа Vision iV. Внедорожник будет иметь острые и спортивные формы.

Как и другие модели немецкого концерна, такие как Volkswagen ID.3 или Volkswagen ID.4, этот более спортивный вариант Enyaq разработан на платформе MEB.

Его размеры несколько больше, чем у обычного Enyaq. Так, длина составляет 4653 мм, что на 4 мм больше, а высота — 1617 мм, что на 1 мм больше. Ширина и колесная база составляют — 1879 мм и 2765 мм, объем багажника — 570 литров.

Уже известно, что для автомобиля будут доступны легкосплавные диски, которые будут доступны в размерах от 19 до 21 дюйм, а фары, оснащенные светодиодной технологией предложат в стандартной комплектации, тогда как за дополнительную плату предложат матричные. Задние фонари тоже светодиодные, но только как опция.

В базовой комплектации будет климат-контроль на две зоны, систему KESSY GO и светодиодная подсветка.

Еще новый электрический внедорожник может быть оснащен проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности. Кроме того, вы можете выбрать вариант «Lodge Selection», который отличается использованием экологически чистых материалов в салоне, таких как натуральная шерсть для сидений или переработанный полиэстер на основе пластиковых бутылок.

Новый Enyaq Coupé iV будет иметь три уровня мощности и две емкости аккумулятора. Enyaq Coupé iV в 180-сильной версии с двигателем на задней оси получит аккумулятор на 58 кВтч, а более мощные 204 и 265-сильные модификации получат батарею на 77 кВтч.

Самый мощный вариант будет двухмоторным и полноприводным. Пополнить запас хода можно как от обычной розетки, так и от станции быстрой зарядки.