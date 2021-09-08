Hyundai показала концепт Vision FK с водородным 670-сильным двигателем

Новый водородно-гибридный прототип является частью будущей стратегии Hyundai Hydrogen Wave.

Hyundai представила концепт водородно-гибридного спортивного автомобиля Vision FK в замаскированной форме на конференции Hydrogen Wave, анонсируя серийную версию спортивной модели, работающей на водороде.

В рамках будущей стратегии бренда, направленной на ускорение внедрения мобильности на водородном топливе к 2040 году, Vision FK представляет собой концепт мощностью 670 л.с. с временем разгона до 100 км / ч менее четырех секунд, что, по утверждению Hyundai, обеспечивает запас хода более 600 км.

Hyundai хочет сделать все свои автомобили в Европе полностью электрическими к 2035 году, а также в рамках стратегии в 2030 году бренд запустит два новых силовых агрегата на водородных топливных элементах, и расширит возможности производства водородных топливных элементов в целом.

При создании Vision FK компания Hyundai заключила партнерские отношения со специалистами в области разработки электромобилей Rimac Automobili (в которой ей принадлежит 12 процентов акций).

В автомобиле есть батарея, спроектированная и изготовленная Hyundai, и электрическая силовая установка, разработанная в сотрудничестве с Rimac.

«Vision FK — это один из наших лабораторных проектов, в котором мы ставим перед нашими инженерами задачу продвигаться вперед, а оснащение этого автомобиля, в котором используется комбинация электрической системы аккумуляторной батареи большой мощности и системы топливных элементов, является очень сложной задачей» — рассказали в компании.

При этом пока неизвестно, когда мы сможем увидеть серийную версию спортивного концепта Hyundai, который, как считается, по размеру будет аналогичен BMW 3-серии.

Компания заявила, что к 2030 году стремится к тому, чтобы стоимость ее автомобилей на водородных топливных элементах была равна стоимости электромобилей на аккумуляторных батареях.