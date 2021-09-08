Представлен концепт нового полицейского автомобиля Ford Mustang Mach-E

Несколько британских полицейских подразделений уже проявили интерес к электрическому внедорожнику Ford Mustang Mach-E.

Ford построил новый концепт электрического полицейского автомобиля Mustang Mach-E, который вскоре может найти свое применение в полицейском парке Великобритании.

Пока это прототип, но несколько британских полицейских служб уже проявили интерес к автомобилю.

Чтобы превратить дорожный Mustang Mach-E в машину для борьбы с преступностью, Ford обратился за помощью к своему давнему партнеру по переоборудованию автомобилей Safeguard SVP.

Компания оснастила электромобиль светодиодными стробоскопами, сиренами, радиоприемниками и современную интерпретацию классической клетчатой ​​ливреи Battenburg, в которой используется больше светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость автомобиля для других участников дорожного движения.

Есть даже дополнительный 12-вольтовый аккумулятор для работы всех полицейских аксессуаров, поэтому они не потребляют энергию от основной силовой батареи Mach-E и не уменьшают максимальный запас хода.

Этот прототип основан на модели Mustang Mach-E Standard Range AWD, которая имеет аккумуляторную батарею 68 кВт · ч и общую мощность двух электромоторов 265 л.с.

Стоит отметить, что Ford также планирует предложить свой новый полицейский автомобиль с тем же набором силовых агрегатов, что и у обычной модели. То есть будет заднеприводный вариант с увеличенным запасом хода, увеличенной аккумуляторной батареей на 88 кВтч и двигателем мощностью 290 л.с., установленным на задней оси.

Также будет вариант исполнения с той же трансмиссией, что и в Mustang Mach-E GT. Он будет иметь такую ​​же батарею на 88 кВтч, что и вариант с расширенным диапазоном RWD, а также двухмоторный силовой агрегат мощностью 480 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км / ч за 3,7 секунды.